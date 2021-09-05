Главный инфекционист США допустил, что мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американские специалисты пытаются получить больше информации о штамме "мю" нового коронавируса, есть опасения, что он может обходить защиту, которую дают определенные антитела. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, американские специалисты проверяют, станет ли данная разновидность "в большей степени преобладающей" в США. "На данный момент мы этого не наблюдаем, вариант "дельта" является преобладающим более чем на 99%", - отметил он.

Говоря о ситуации, при которой преобладающим стал бы штамм "мю", Фаучи добавил: "На самом деле мы не знаем, какими были бы последствия. Беспокойство вызывает то, что у него имеется ряд мутаций, которые могут свидетельствовать о том, что он может обходить защиту определенных антител". "Но прямо сейчас непосредственной угрозы нет, хотя мы относимся ко всем вариантам [коронавируса] очень серьезно", - подчеркнул Фаучи.

Главный инфекционист США выразил уверенность в том, что имеющиеся в стране вакцины от коронавируса эффективны против всех вариантов коронавируса. Вместе с тем Фаучи признал, что "нет достаточных данных" относительно того, как применяющиеся в США препараты защищают от штамма "мю".

В конце августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI). Согласно опубликованным ВОЗ данным, он обозначен буквой греческого алфавита "мю" и занимает место рядом с другими штаммами этой категории, обнаруженными ранее: "эта", "йота", "каппа" и "лямбда".

Штаммы группы VOI, как пояснили в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии".