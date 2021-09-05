Главный инфекционист США: ревакцинацию от ковида сначала могут провести вакциной Pfizer

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты в США, возможно, для ревакцинации населения от нового коронавируса будут первоначально применять только препарат, произведенный американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CBS директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как он подтвердил, широкое применение бустерных (третьих) доз вакцины от коронавируса планируется начать в стране 20 сентября. Фаучи выразил надежду на то, что к указанному сроку будут иметься в наличии бустерные дозы препаратов от Pfizer и BioNTech, а также от американской компании Moderna. "Возможно, что у нас будут только одни из них, а вторые, вероятно, появятся вскоре после этого", - добавил инфекционист.

Фаучи пояснил, что для начала массовой ревакцинации указанными препаратами их производители должны предоставить регулирующим органам необходимые данные. По его словам, "похоже, что Pfizer, скорее всего, уложится в срок". Он выразил надежду на то, что Moderna также "сможет сделать это".

Как информировал инфекционист, американские специалисты выясняют, можно ли людей, привитых препаратом Pfizer и BioNTech, ревакцинировать препаратом Moderna. Пока эксперты в США рекомендуют, чтобы в качестве бустерной дозы применяли тот же препарат, которым человек был привит первоначально.

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило в августе, что американские специалисты с 20 сентября начнут широко применять бустерные дозы вакцины от нового коронавируса. В ведомстве отмечали, что эксперты, в том числе сотрудники федеральных служб, наблюдали "снижение со временем защиты", которую дают многие из существующих вакцин. Одной из причин этого является распространение варианта "дельта".

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 39,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 648 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.