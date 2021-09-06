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Фестиваль "Спасская башня"

Участники "Спасской башни" из Мексики рассказали, что их впечатлил музей "Дорога памяти"

Музей расположен на территории парка "Патриот"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главный храм Вооруженных сил РФ и мультимедийный музей "Дорога памяти" поразили музыкантов военного оркестра из Мексики. Об этом сообщил руководитель коллектива Исраэль Хименас Сеговия.

"Больше всего произвел впечатление парк "Патриот", храм Вооруженных сил РФ и музей "Дорога памяти". Мы увидели все страдания, через которые прошел русский народ. И нас сильно поразило, каким образом россияне защищали свою землю, свой дом. На нас это произвело сильное впечатление", - сказал он, говоря об итогах участия в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Музыканты из Мексики, а также образцово-показательный оркестр ВС Белоруссии и оркестр курсантов Военного университета Минобороны РФ выступили на церемонии закрытия Армейских международных игр в парке "Патриот".

Программа мексиканского оркестра состояла из композиций, которые коллектив не исполнял на главном представлении "Спасской башни" на Красной площади, это "Фиеста мексикана", вальс "Бог никогда не умрет" и другие мелодии.

ТАСС выступает официальным партнером фестиваля "Спасская башня".

Теги
РоссияФестиваль "Спасская башня"
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