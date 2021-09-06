Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам питания учащихся

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. Консультацию можно будет получить с 6 по 17 сентября, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Во всех субъектах Российской Федерации 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. В период с 6 сентября по 17 сентября 2021 года специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала родителей и общественные организации активно включаться в процесс контроля за питанием детей в школах. По ее словам, надзорных органов не хватит, чтобы обеспечить контроль за питанием детей во всех российских школах.