В МВД рассказали о новой схеме мошенничества через "зеркальные" сайты банков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов россиян через "зеркальные" сайты банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Относительно новым способом хищения денежных средств с банковского счета является создание и использование "зеркального" сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта банка. "Если потерпевшим будет осуществлен выход на "зеркальный" сайт, то данными для входа в личный кабинет банка - логином и паролем - могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет", - пояснили в пресс-центре.

Мошенник, зайдя в личный кабинет жертвы, может перевести оттуда деньги или подключить к его счету услугу "мобильный банк" на свой номер.

Согласно материалам статистики МВД России, за семь месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тыс. киберпреступлений, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года, почти 180 тыс. из них тяжких и особо тяжких.