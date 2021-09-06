Дегтярев предложил включить в учебники истории упоминания о Хабаровском процессе

ТАСС, 6 сентября. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с инициативой о включении в школьные учебники истории упоминания о Хабаровском процессе, в ходе расследования которого стали известны планы милитаристской Японии по применению бактериологического оружия. Об этом врио главы региона сообщил журналистам в ходе международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".

"Наши ведущие педагоги эту тему обсудят, и я уверен, что Министерство просвещения РФ решение примет о том, чтобы выпустить дополнительные методические пособия и выпустить рекомендации по включению в учебники истории для всех детей нашей страны упоминания об итогах и причинах Хабаровского процесса, чтобы помнили", - сказал Дегтярев.

Присутствующий на встрече с журналистами начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что такие рекомендации должны быть разработаны и для методических пособий в вузах. "Важно, чтобы о Хабаровском процессе знали не только школьники, но и студенты юридических факультетов вузов. Потому что это правовая база - так же, как итоги Нюрнбергского трибунала. Эти документы до сих пор являются частью мирового законодательства", - сказал Новиков.

Поддержал эту идею и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. "Материалы выставки, безусловно, будут интегрированы в образовательный процесс. <…>. Мы хотим интегрировать их в первую очередь в подготовку юристов и историков. Или это может быть отдельный учебный блок, посвященный как раз этим событиями, для интересующихся студентов", - сказал Фальков.

6-7 сентября в Хабаровске проходит международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы". Его главная цель - сохранение исторической правды о дальневосточной победе Красной армии во Второй мировой войне.

Организаторы форума: Российское историческое общество, Российское общество историков-архивистов, ООД "Бессмертный полк", Ассоциация развития педагогических университетов и институтов, Ассоциация юридического образования, ФСБ России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет Российской Федерации, МИД России, Министерство просвещения России, Министерство науки и высшего образования России, МВД России, Правительство Хабаровского края и другие структуры.