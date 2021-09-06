Путин: обсуждение Хабаровского процесса важно для противодействия искажению истории

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обсуждение итогов Хабаровского процесса, основанное на материалах архивов, имеет важное значение для противодействия искажению исторических событий Второй мировой войны. Об этом говорится в приветственном обращении президента России Владимира Путина к участникам международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", проходящего в Хабаровске.

"Ваша представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практическое звучание. Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения", - прочитал послание Владимира Путина начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен одной из страниц Второй мировой войны - Хабаровскому процессу 1949 года, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.