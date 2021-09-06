В Москве ожидается облачная погода

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в понедельник в Москве облачную погоду с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Днем в столице будет от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до плюс 4 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 753 мм ртутного столба", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла, в ночные часы похолодает до плюс 1 градуса.

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, предупреждение действует до 19:00 понедельника.