Лавров назвал Хабаровский процесс важнейшим дополнением Токийского процесса

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Хабаровский процесс 1949 года важнейшим дополнением Токийского процесса, этот процесс показал миру "страшную изнанку милитаристской Японии". Об этом он сказал в своем приветственном слове к участникам форума.

"Ваш форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу над группой японских военных, виновных в создании ими и бактериологического, и химического оружия, а также его испытанию на живых людях. Архивные материалы, представленные на выставке, наглядно повествуют о роли МИД нашей страны в организации Хабаровского процесса. Отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим. Главная из них состояла в том, что преступления отряда 731 и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала 1946-1948 годов. В данном контексте Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия, поведал миру об этой страшной изнанке милитаристской Японии. Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям", - сказал глава МИД России.

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен одной страниц Второй мировой войны - Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку. Он приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.