Концепцию единого мемориального центра на кладбищах Иркутска создадут в 2022 году

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Концепцию единого историко-мемориального центра на территории Русско-Амурского и Еврейского кладбищ Иркутска, где похоронены знаковые для города личности, планируют создать в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на мэра Руслана Болотова.

"Мы понимаем, что такой мемориальный комплекс заслуживает внимания. Поэтому предлагаю проработать концепцию создания единого историко-мемориального комплекса на базе Русско-Амурского и Еврейского кладбищ Иркутска. В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти [территории] и получать максимум информации при должном уровне благоустройства", - отметил Болотов.

Как уточнили ТАСС в мэрии, концепцию планируется создать к началу строительного сезона 2022 года, когда на территории Русско-Амурского кладбища начнутся работы по благоустройству по программе "Формирование комфортной городской среды".

По словам главного раввина Иркутской области Аарона Вагнера, на территории мемориала похоронено множество знаковых для Иркутска личностей: купцы и промышленники Давид Кузнец, Исай Файнберг, заслуженный врач РСФСР Захарий Франк-Каменецкий. Здесь же расположены могилы отца авиаконструктора Михаила Миля и деда авиаконструктора Николая Камова. Главный раввин добавил, что посещение кладбища может иметь историческую и туристическую ценность для города.

Лисихинское (Амурское) иудейское кладбище было открыто в 1900 году. До этого иркутских иудеев хоронили на Иерусалимском кладбище. В 2018 году на месте исторического захоронения установлена памятная стела. Кладбище было официально закрыто в 1964 году. Всего за время существования кладбища на его территории похоронили более 7 тысяч человек.