Эксперт: подтверждений тому, что группа крови влияет на течение COVID-19, нет

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Научных подтверждений, доказывающих, что группа крови человека может оказывать влияние на течение COVID-19, нет. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

"Мы очень скептически относимся к такой информации, как и научное сообщество в целом. Потому что, конечно, это не доказано. Таких серьезных, глобальных, фундаментальных работ на эту тему, насколько я знаю, и мы отслеживаем, не проводилось", - сказала она.

Эйхлер также добавила, что, по разным данным, в мире превалирует первая группа крови, чуть реже встречается вторая, и по нисходящей - третья и четвертая. В России же в популяции больше распространена вторая, за ней - с отрывом в 3% - следует первая. "Поэтому, если учитывать, что в популяции больше второй группы, то при любых заболеваниях, не только новой коронавирусной инфекции, но и хирургических, акушерских кровотечениях, в большей степени всегда требуется вторая группа крови. Поэтому и доноров в популяции, получается, больше со второй группой. Такая вот статистическая игра по поводу распространения группы крови", - пояснила эксперт.

Специалист также отметила сомнительность того, что группа крови может влиять на выработку антител после применения антиковидной плазмы. "Это требует очень подробных, фундаментальных и крупных исследований, опять-таки из-за особенности распространения группы крови в популяции. Классически проводится научное исследование, то есть сравнение равных групп с равными количествами", - заключила Эйхлер.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.