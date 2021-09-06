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Препарат "Ковид-глобулин" проходит первую стадию клинических исследований

Как сообщили в ФМБА, он создан на площадке компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 - препарат "Ковид-глобулин" - проходит первую стадию клинических исследований. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

"Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" - специфический антиковидный иммуноглобулин", - сказала она.

В начале апреля Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Восточный экономический форум
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