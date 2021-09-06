В Москве реконструируют дворы школьных и дошкольных учреждений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реконструкции дворов школьных и дошкольных учреждений, а также дворов детских садов.

"Мы решили делать это централизованно и наметили такую масштабную программу реконструкции и школьных дворов, и дворов детских дошкольных учреждений, детских садов", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин также добавил, что по старым требованиям СанПиНа и СНиПа территории вокруг школ занимают достаточно большое пространство и, как правило, используются недостаточно эффективно. "Коренная реконструкция этих территорий, которая делает их благоустроенными, симпатичными, насыщенными спортивными сооружениями, зонами отдыха, детскими площадками, становится общественными центрами не только для школы, но и для жителей, которые наодятся вокруг", - отметил он.

По словам мэра Москвы, в 2021 году власти города провели реконструкцию 400 пришкольных территорий. "Будем каждый год продлять программу и наводить порядок на всех школьных территориях", - уточнил он.

Ранее Собянин сообщал, что столица хорошо подготовилась к 1 сентября: построены и отремонтированы школы, создан ряд стадионов, около 400 площадок обустроены в школьных и дошкольных учреждениях.