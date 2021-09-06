Генпрокурор предложил включить оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности.

"Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям", - заявил он на открывшемся в понедельник в Хабаровске международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", посвященном судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками. Форум проходит в рамках проекта "Без срока давности".

Он напомнил, что для совершенствования правового регулирования в сфере противодействия фальсификации исторических фактов о роли СССР во Второй мировой войне в этом году уже принят ряд законодательных новелл, подготовленных с участием прокуратуры. "Среди них нормы об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства. Ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - напомнил генпрокурор. Также введена административная ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также за заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.