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Заморозки зафиксировали в 12 регионах европейской части России

Холоднее всего было в поселке городского типа Калевала в Карелии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали заморозки в ночь на 6 сентября в 12 регионах европейской части России. Об этом в понедельник сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

Так, в подмосковном поселке городского типа Черусти температура опускалась до минус 0,2 градуса. Холоднее всего было в поселке городского типа Калевала в Карелии (минус 3,1 градуса).

Минусовых значений температура также достигала в населенных пунктах Ленинградской, Мурманской, Ульяновской, Вологодской, Смоленской, Рязанской, Новгородской, Нижегородской, Тверской и Брянской областях.

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Россия
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