В СК РФ назвали разработки японцев основой засекреченной бактериологической программы США

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Разработки японцев легли в основу бактериологической программы США, которая засекречена до сих пор. Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.

На пленарном заседании международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" он напомнил, что перед судом на Хабаровском процессе предстали всего 12 человек, а большинство сотрудников бактериологических отрядов, в том числе 731-й и 100-й отряды Квантунской армии, а всего свыше 4 тыс. человек, включая руководство, получили защиту в США от преследования. "Результаты разработок этих отрядов были положены в основу американской биологической программы, которая не рассекречена до сих пор. С учетом японских наработок в 1952 году американские войска применили бактериологическое оружие в ходе войны на Корейском полуострове", - сказал Федоров.

Он добавил, что по окончании Хабаровского процесса Советский Союз предложил создать специальный международный военный суд для процесса над преступниками, участвовавшими в подготовке бактериологической войны, часть из которых уже была установлена. "Эти предложения остались без ответа. Правительство США отказалось выполнить взятые на себя обязательства о предании суду военных преступников, совершивших тягчайшие преступления, являющиеся грубым нарушением законов и обычаев войны, общепризнанных норм международного права", - сказал Федоров.

Заместитель председателя СК РФ отметил, что возникал вопрос: если на международном уровне признать преступлением проводившиеся японскими военнослужащими испытания бактериологического и химического оружия на живых людях, то какой должна быть правовая оценка по испытаниям американскими военнослужащими атомного оружия на гражданском населении японских городов Хиросима и Нагасаки.

Федоров подчеркнул, что японскими властями не дана официальная публичная оценка существованию бактериологических отрядов, совершенных сотрудниками этих отрядов преступлениям. "Более того, в столице Японии на центральном кладбище Токио установлен памятник сотрудникам отряда 731", - заявил он.

Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.