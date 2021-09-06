В Киеве снесли установленный 20 лет назад памятник дружбе с Москвой

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Коммунальное предприятие Киева демонтировало памятный знак дружбе столиц Украины и РФ, установленный в 2001 году. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

"Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...> Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года", - написала она в Facebook.

В настоящее время памятный знак находится на хранении в районной государственной администрации и в будущем станет экспонатом "музея тоталитаризма", сообщила Михайлова.

Гранитный монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовсокго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской.

Рассмотрение вопроса о демонтаже памятника ранее не поддерживали фракции "Слуга народа", а также "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киевсовете.