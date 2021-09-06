Портал госуслуг будет сам запрашивать данные у ведомств при подаче гражданами заявлений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пользователям единого портала госуслуг больше не нужно будет полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы, новый функционал системы сделает это автоматически. Такие изменения в работе сервиса утвердило правительство РФ, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля", - говорится в сообщении.

При этом запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг.

Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными.