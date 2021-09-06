В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 856, до 7 030 455. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

В частности, за сутки был выявлен 891 случай в Московской области, 690 - в Санкт-Петербурге, 514 - в Свердловской области, 477 - в Ростовской области, 465 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 557 458 человек.

Число выздоровевших и умерших

Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 14 276. Всего уже выздоровели 6 285 007 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 181 пациент в Московской области, 590 в Санкт-Петербурге, 454 в Ростовской области, 443 в Нижегородской области, 431 в Тверской области.

Число летальных исходов возросло на 790 против 793 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 990 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,67%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 41 летальный случай в Саратовской области, 40 - в Санкт-Петербурге, по 33 - в Краснодарском крае и Свердловской области, 27 - в Ростовской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 463 против 1 542 днем ранее. Всего выявили 1 576 818 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,1%.

Количество летальных исходов возросло за сутки на 46 случаев, днем ранее в столице зарегистрировали 48 летальных исходов, всего с начала пандемии - 27 742 (1,76% заболевших).

Были выписаны по выздоровлению 1 278 пациентов за сутки. За все время вылечились 1 455 678 человек. В настоящее время в столице болеют 93 398 человек.