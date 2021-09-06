МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который символизирует начало года в еврейском календаре, и отметил вклад еврейских организаций в развитие межнационального и межрелигиозного мира в стране. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов", - говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил вклад еврейских религиозных организаций в культурную жизнь РФ. "С удовлетворением отмечу их усилия, направленные на поддержание в нашей стране межнационального, межрелигиозного мира и согласия, неизменную приверженность таким непреходящим общечеловеческим ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание", - подчеркнул президент.

Рош ха-Шана (ивр. "голова года") - иудейский Новый год, один из главных еврейских праздников. Он празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю. Согласно ему, вечером в понедельник после захода солнца наступает 5782 год.