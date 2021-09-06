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Пандемия COVID-19

Детей из двух учебных заведений в Алтайском крае перевели на удаленку из-за коронавируса

В одной из школ заболел водитель автобуса

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Детей из двух отдаленных сел в Алтайском крае, посещавших одну школу, а также более 20 учащихся лицея в городе Бийске, перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19. В первом случае дистанционный формат обучения ввели из-за выявленного коронавируса у водителя, который отвозил детей в школу, в лицее коронавирусом заболел один из детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобразования.

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"На удаленке в двух славгородских селах Пановка и Добровка находятся 14 детей, причина - болеет водитель автобуса, на очный формат они будут переведены в зависимости от развития ситуации. На дистанте пока обучаются только те дети, чьи родители дали на это согласие. Остальных в школу привозят родители", - сказала собеседница агентства, уточнив, что у водителя обнаружили коронавирусную инфекцию.

Она добавила, что, кроме этого, еще 24 человека из лицея города Бийска до 16 сентября перевели на дистанционное обучение из-за диагноза COVID-19 у ребенка.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 372 пациента, умерли 24 человека. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 71 889 человек, в том числе 5 085 детей.

Теги
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