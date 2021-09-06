Коечный фонд для больных коронавирусом сократили в Югре на треть

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа с конца августа в связи с улучшением ситуации с COVID-19 снизили коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией более чем на 32%, до 1 325 коек. Стационарное лечение проходит 921 пациент, сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

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По данным департамента здравоохранения ХМАО, 24 августа в регионе развернули 1 952 койки, из них заняты 1 292.

"Для лечения больных ковидом развернуто 1 325 специализированных коек в 12 городах и районах округа. Стационарное лечение проходит 921 пациент", - написал Добровольский.

По информации департамента здравоохранения ХМАО, снижение развернутых коек связано с уменьшением числа заболевших и снижением количества госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией. Высвободившиеся койки переводятся в обычный режим работы для оказания специализированной стационарной помощи.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, а число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 6 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 71,4 тыс., выздоровели 67,7 тыс. человек, умерли 1 073 пациента.