СМИ: Кравчук вышел из комы

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Леонид Кравчук после перенесенной на родине операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна", ссылаясь на свои источники.

"В данный момент первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Туда его переправили после сложной операции, которую он перенес на Украине", - говорится в сообщении издания.

По его информации, с Кравчуком постоянно находится его внук.

По данным источника в окружении Кравчука, ему стало немного лучше. "Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и главное - какие шансы на полное восстановление", - пишет СМИ.

Источник утверждает, что Кравчук узнает своего внука, но говорить не может.