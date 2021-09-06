Синоптики предупредили о заморозках в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение ввели в Татарстане из-за заморозков до минус двух градусов в ближайшие сутки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

"Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении на территории Республики Татарстан. Ночью и утром 7 сентября 2021 г. на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов", - сообщили в Гидрометцентре региона.

По данным ведомства, в ближайшие сутки также ожидаются дожди, минимальная температура воздуха ночью составит плюс один-шесть градусов, местами заморозки до минус двух. Максимальная температура воздуха днем 10-15 градусов тепла.