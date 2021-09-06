Учеба в школах в дни выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме

ИЖЕВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Обучение в школах во время выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме, сообщил в понедельник журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится в Ижевске с рабочей поездкой.

"Выборы три дня, 19 сентября - это воскресенье, в воскресенье школьники у нас не учатся, значит, суббота, тоже большинство школ не учится, поэтому остается вопрос - пятница? А в пятницу у нас будет всероссийская акция "Вместе всей семьей", <...> там тоже дети будут учиться, поэтому у нас сегодня все вопросы решены. Вопросы решены с Центральной избирательной комиссией, чтобы все прошло комфортно, в штатном режиме", - сказал министр.

Во время рабочей поездки в Ижевск Кравцов побывал в новом корпусе школы № 74, который открылся 1 сентября, вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым пообщался с педагогами республики, ответил на вопросы представителей отрасли образования.

"Хочу отметить и поблагодарить Александра Владимировича [Бречалова] за решение увеличить на 10% оклады учителям [Удмуртии], это важное решение, я понимаю, что не простое решение. <...> Обсуждаем сегодня вопросы вообще в целом совершенствования системы оплаты труда учителей, и я уверен, что с депутатами новой Государственной думы, которая будет избрана - выборы пройдут 17,18 и 19 сентября - мы эти проблемы будем максимально решать успешно ", - сказал он.

Выборы в Госдуму пройдут в России 17-19 сентября. Одновременно состоятся выборы региональных и местных органов власти в ряде регионов.