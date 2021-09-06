В Минцифры сообщили, что пользователям "Госуслуг" будет доступна вся электронная медкарта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете в ближайшее время должны получить доступ ко всей электронной медицинской карте, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте", - отметил министр.

Шадаев добавил, что для организации постоянного наблюдения за состоянием здоровья хронических больных планируется широкое внедрение телемедицинских сервисов и технологий, в том числе отечественных цифровых медицинских датчиков мониторинга здоровья.

Кроме того, глава министерства подчеркнул, что Минцифры подготовило план мероприятий, направленного на масштабное внедрение отечественных решений для ИТ-отрасли в социальную сферу экономику.