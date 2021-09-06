Военные строители возвели уникальный мультимедийный парк в Твери

ТАСС, 6 сентября. Сегодня в Твери в рамках Форума муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026" состоялось открытие мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", возведенного специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

"Исторический парк построен военными строителями за рекордные три месяца. Современный парк-музей нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Проектом предусмотрено четыре тематические мультимедийные зоны", - сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что площадь музейного комплекса составляет 7,9 тыс. кв. м, площадь парка - 2 тыс. кв. м. В торжественном открытии приняли участие председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник президента России Владимир Васильев.

Как отметили в военном ведомстве, в дальнейшем планируется создать на этой площадке региональный молодежный кластер, где разместят офисы волонтерских и патриотических общественных организаций вместе с проектным офисом и образовательным центром волонтерского движения "Мы вместе".