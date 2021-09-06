Синоптики рассказали, когда в регионы ПФО вернется теплая осенняя погода

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Прохладная погода в регионах Приволжского федерального округа продержится до 8 сентября, после чего воздух вновь прогреется до 15-20 градусов. Дождливее всего будет в Пермском крае, Башкортостане и Оренбургской области, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Прохладная погода, которая сейчас наблюдается в Поволжье, сохранится недолго - буквально сутки-двое. Начиная со среды, температура начнет повышаться. В конце недели, в том числе в выходные дни, погода будет очень теплой, хотя кратковременные дожди не исключены, они пройдут преимущественно на востоке: в Пермском крае, Башкортостане и Оренбургской области. На среднем Поволжье осадки маловероятны. В выходные дни погода будет совсем теплой - до 20 градусов", - сказал он.

Наиболее заметным потепление будет в Пензе, Саранске и Саратове, где после небольших дождей в середине недели к выходным станет ясно и тепло до плюс 20 градусов. Чуть прохладнее - около 16-18 градусов - будет после четверга в Самаре. Не таким резким потепление будет на Верхней Волге, отметил Синенков. Так, в Нижегородской, Кировской областях и Татарстане временами дожди будут идти вплоть до выходных, в воскресенье температура воздуха прогреется до 16-18 градусов, но в Кирове останется на отметке не выше 15 градусов. В Предуралье - Башкирии, Оренбургской области и Пермском крае - потепление и вовсе может остаться незамеченным из-за высокой вероятности дождей, добавил ведущий специалист центра погоды.

Несмотря на прошедшие дожди, в некоторых регионах ПФО остается высокой вероятность возникновения природных пожаров. В Оренбургской области, где дожди помогли потушить несколько возгораний травы в степи, повсеместно по 7 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс. Это стало поводом для объявления очередного штормового предупреждения в регионе. В Пермском крае, где ситуация с пожарами стабилизировалась, 8 сентября ожидается первый снег.