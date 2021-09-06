Школьников из многодетных семей в Тверской области будут обеспечивать формой до 11 класса

ТАСС, 6 сентября. Власти Тверской области приняли решение предоставлять бесплатные комплекты школьной формы детям из многодетных семей, обучающимся в 1-11 классах. Новая мера поддержки будет введена с 2022 года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026", проходящем в понедельник в Твери.

"По многочисленным просьбам родителей, я хотел об этом объявить именно сегодня. Принято решение с 2022 года предоставлять комплекты школьной формы не только для детей с 1 по 5 классы, а для всех школьников из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно", - сказал Руденя.

Он отметил, что с 2016 по 2021 годы численность многодетных семей в Тверской области увеличилась на 33%. Ожидается, что к 2026 году их число вырастет еще на 15% и составит 15,2 тыс. В регионе также планируют ввести дополнительные меры поддержки многодетных семей, например, в два раза увеличить средства, направляемые на обеспечение их автотранспортом. "В 2,5 раза будут увеличены средства, которые идут на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных семей. <…> Эта мера будет действовать, уже начиная с текущего года", - добавил губернатор, не уточнив объем финансирования.

По словам Рудени, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тверской области играет ключевую роль для демографического развития. В рамках этой программы в регионе строятся больницы, детские поликлиники, травматологический центр и осуществляется комплексный ремонт поликлиник. "К 2026 году будет разработана и уже будет работать детская областная клиническая больница, которая состоит из 17 отделений и стационара на 420 коек", - отметил Руденя.

Региональный форум "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026" проходит в Твери 6 сентября, посвящен обсуждению стратегии достижения национальных целей развития, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным. В мероприятии принимают участие депутаты Государственной думы, областного законодательного собрания, представители исполнительной власти региона, муниципалитетов, общественных организаций.