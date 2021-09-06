В Волгоградской области до 2024 года хотят переселить из аварийного жилья 1,2 тыс. человек

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Господдержка Фонда содействия реформированию ЖКХ позволит властям Волгоградской области вместе с софинансированием направить до 2024 года на переселение граждан из аварийного жилья более 945 млн рублей, улучшив жилищные условия свыше 1,2 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Порядка 700 млн рублей составит финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию в Волгоградской области программы переселения на 2022-2023 годы. При этом из регионального бюджета на эти цели предусмотрено на этот период еще свыше 245 млн рублей. Планируется расселить аварийный жилой фонд общей площадью свыше 18 тыс. кв. м, где проживает более 1,2 тыс. человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что ожидаются дополнительные поступления средств на программу переселения.

По данным областного комитета строительства, расселение жителей из аварийных домов продолжается в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда". В программу расселения в два ближайших года попали Волгоград, Камышин и поселок Средняя Ахтуба.

Волгоградская область успешно реализовала программу по расселению жильцов аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В общей сложности в программу попали 488 многоквартирных домов площадью 176,7 тыс. кв. м, где проживали порядка 12 тыс. человек. В 2021 году новое жилье или компенсации получили 598 жителей, еще 872 жителя региона переедут в благоустроенные квартиры до конца 2021 года.