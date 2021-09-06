Школа реставрации для волонтеров культуры открылась в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Бесплатные курсы реставраторов, которые проводятся по нацпроекту "Культура" на базе музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, открылись 6 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда "Моя история", поддерживающего проекты в "Херсонесе".

"Курсы реставраторов на базе музея-заповедника "Херсонес Таврический" - это возможность окунуться в профессию для жителей Севастополя от 18 до 35 лет. Благодаря национальному проекту "Культура" при поддержке фонда гуманитарных наук "Моя история" и ВООПиК в Севастополе реализуется проект "Школа волонтеров наследия. Херсонес 2021", и с этой недели в его рамках началась программа курсов реставраторов. Она включает в себя лекции по реставрации каменного и деревянного зодчества, а также лекции, направленные на изучение законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия", - сказали в пресс-службе.

Планируется два уровня обучения: "Школа волонтеров наследия" и "Школа волонтеров наследия. Углубленный уровень". После прослушанной сессии всех участников ждут практические мероприятия, где они смогут применить полученные знания, добровольцев обучат профилактической очистке памятника, восстановлению различных фигур и предметов мебели.

По данным пресс-службы, предполагается, что за 20 дней подготовят около 30 человек. По окончании сессии студентам выдадут сертификаты, которые дадут им возможность в дальнейшем, под присмотром профессиональных реставраторов и сотрудников музея, работать на объектах культурного наследия, участвовать в археологических проектах и после получения базового образования по специальности - получить дополнительную квалификацию реставратора.

Проект "Волонтеры наследия. Херсонес 2021" реализуется в рамках нацпроекта "Культура" при грантовой поддержке Российского фонда культуры. Волонтеры со всей страны приезжают в Херсонес Таврический, чтобы принять участие в раскопках и помочь в благоустройстве музея-заповедника.

О музее

Территорию, на которой расположился современный Севастополь, заселили 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там основали древнегреческую колонию Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения построили собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.