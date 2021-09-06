Лавров рассказал, что вдохновило его прийти в профессию дипломата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны, рассказал, что именно вдохновило его выбрать дипломатическую стезю.

"Пришел я в профессию, потому что в школе увлекался английским языком. Мне было интересно, как живут в соседних странах", - сказал он.

Министр рассказал, что у школы, которую он закончил в Москве, была партнерская гимназия в Венгрии. И каждое лето ученики, закончившие девятый класс, ездили из Москвы в Будапешт, а из Будапешта в Москву на три недели. "Мы организовывали в наших классах пространство, убирали парты, ставили кровати, и они делали то же самое в своей гимназии. Это были такие взаимозачетные обмены: жили пару недель с небольшим, смотрели достопримечательности столиц и затем ездили по стране. И как-то меня это заинтересовало. Было в новинку, в диковинку увидеть, как живут в Венгрии, пообщаться со сверстниками", - продолжил Лавров.

Лавров также рассказал, что в школе увлекался физикой и хотел поступать в Московский инженерно-физический институт, но там вступительные экзамены начинались 1 августа, а в МГИМО - 1 июля. "И мне просто мама сказала: что тебе стоит, ты попробуй, а если не получится, то 1 августа у тебя все равно есть запас. И я попробовал. У меня была серебряная медаль, мне надо было сдавать не пять экзаменов, а два. Что я сделал - получил две пятерки и подумал, зачем мне еще готовиться в какой-то другой институт. Вот так это получилось. Частично на основе моего интереса, частично волею случая", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, думал ли он, что достигнет такого успеха во время учебы в МГИМО, Лавров с улыбкой отметил: "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но откровенно скажу, про министерскую работу не думал вообще. Конечно, все дипломаты хотят стать послами, и это было совершенно отчетливо и среди моих желаний".

Он также рассказал, что учеба в МГИМО шла у него легко и в целом учебный процесс был очень интересным. В частности, были такие интересные предметы, как история, политическая география, экономическая география, добавил он. Кроме того, продолжил министр, что в институте была военная кафедра и студентов готовили по специальности "военный переводчик".