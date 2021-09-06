В Кремлевском дворце возобновят концерты ко Дню учителя

ИЖЕВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения возобновит праздничные концерты ко Дню учителя. Об этом в понедельник на встрече с педагогами Удмуртии сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"Десятого октября в Кремлевском дворце съездов мы возобновляем концерты такие к Дню учителя. Договоренность есть, на Первом канале будут такие концерты", - сказал он.

Министр заметил, что ни в прошлом, ни в позапрошлом году подобных мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику педагогов, не было, тогда как остальные ведомства организуют их постоянно. "Мы решили, что в этом году обязательно нужно возродить [традицию] и сделать концерт, транслировать его по телевидению, посвященный Дню учителя", - сказал Кравцов.

Он добавил, что для повышения статуса учителя также больше внимания будет оказываться классному руководителю. "Впервые проведем в этом году 9-10 октября первый всероссийский форум классного руководителя", - сказал Кравцов.