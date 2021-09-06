Зарплаты более 25% ученых в Московском регионе были ниже средней в 2020 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Каждый четвертый ученый, работающий в Москве и Московской области, в 2020 году получал зарплату, которая была меньше 100% от средней по региону, тогда как, согласно майским указам президента РФ, она должна составлять 200% от средней по региону. Такие данные содержатся в презентации заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Заработная плата научных сотрудников: более 200% от субъекта - 39% (6 496 человек), 100-200% - 35% (5 766 человек), менее 100% - 26% (4 347 человек)", - свидетельствуют данные презентации "Мониторинг заработной платы научных организаций Москвы и Московской области за 2020 год по данным Пенсионного фонда Российской Федерации".

Менее 100% от средней зарплаты по региону получают 36% научных сотрудников, 31% младших научных сотрудников и 27% старших научных сотрудников. Кроме того, должностные оклады менее 10 тыс. рублей в 2020 году в Москве и Московской области имели 43 главных научных сотрудника, 86 ведущих научных сотрудников, 187 старших научных сотрудников, 279 научных сотрудников, 338 младших научных сотрудников.

Ситуация с зарплатами ученых обострилась в начале года, когда старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что ее зарплата на полной ставке составляет 25 тыс. рублей, тогда как должна составлять, согласно майским указам, 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам.

Позднее Фальков сообщил, что Минобрнауки России намерено усовершенствовать систему мониторинга оплаты труда, включив в нее средние зарплаты по региону и отдельных организаций, а также зарплаты отдельных ученых.