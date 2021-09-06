Гранты в 1,5 млн руб. будут выплачивать молодым врачам для привлечения в Тверскую область

ТАСС, 6 сентября. Правительство Тверской области планирует с 2022 года внедрить гранты на сумму не менее 1,5 млн рублей для привлечения на работу молодых врачей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026", проходящем в понедельник в Твери.

"Для решения кадрового вопроса принято решение с 2022 года предоставлять гранты по наиболее востребованным врачебным специальностям молодым специалистам при условии работы не менее пяти лет в нашем регионе. Этот грант составит не менее 1,5 млн рублей для выпускников российских медицинских вузов. Министерству здравоохранения и министерству финансов [Тверской области] поручаю предусмотреть необходимые средства в областном бюджете с 1 января 2022 года", - сказал Руденя.

Советник президента РФ Владимир Васильев отметил, что нехватка врачей наиболее ощущается в районных медучреждениях. "Нам сейчас очень нужны врачи. Только недавно были в Конаково, заходим с губернатором в ЦРБ. [В больнице] три врача принимают, какие фамилии даже не указаны, только номера кабинетов. Стали разбираться, а врачей нет. <...> А если вы посмотрите, то в Москве немало врачей из Твери и хороших хирургических медсестер", - добавил он.

Региональный форум "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026" проходит в Твери 6 сентября, посвящен обсуждению стратегии достижения национальных целей развития, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным. В мероприятии принимают участие депутаты Государственной думы, областного законодательного собрания, представители исполнительной власти региона, муниципалитетов, общественных организаций.