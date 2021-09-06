В Якутске построят 12 школ

ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска при участии госкорпорации ВЭБ.РФ построят 12 школ и пять пристроев к школам на 17 тыс. мест. Об этом сообщил в понедельник глава Якутска Евгений Григорьев во время прямой трансляции в эфире телеканала "Россия-24".

"С корпорацией ВЭБ.РФ мы построим 12 школ и пять пристроев к школам. Общее количество - 17 тыс. мест", - сказал Григорьев.

Он отметил, что построенные школы и пристрои позволят "нивелировать нагруженность, которая есть". По его словам, вопрос обеспеченности города социальными объектами стоит наиболее остро. "Если посмотреть 20 лет назад, в 2001 году население города Якутска составляло чуть меньше 200 тыс. человек. Сегодня нас официально 350 тыс. за 20 лет, с учетом не зарегистрированных официально людей, я думаю, мы ближе к 370 тыс. человек. <…> Поэтому сегодня для решения этих проблем нужны экстраординарные решения, массовое строительство", - добавил Григорьев.

По его словам, в этом плане стоит отметить "великолепный вклад и опыт, который сделан был предыдущей администрацией, а именно Айсеном Сергеевичем Николаевым в свое время в бытность мэром, когда они запустили проект ГЧП, по которому построены школы и детские сады". "Сегодня, опираясь на этот опыт ГЧП, наш регион, наш город являются одними из передовых в стране, и, опираясь на этот опыт, мы заходим на второй этап концессии уже с государственным участием", - добавил он.