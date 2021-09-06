Минтруд назвал самые травмоопасные отрасли

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ назвало строительство и транспорт самыми травмоопасными отраслями. Об этом в понедельник заявил первый замглавы министерства Алексей Вовченко.

"Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых", - сказал он журналистам на Всероссийской неделе охраны труда.

Вовченко добавил, что сейчас сохраняется тенденция по снижению травматизма на производствах.

VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках Недели состоятся свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.