Минпросвещения подготовит типовые образовательные программы к следующему учебному году

ИЖЕВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения подготовит примерные программы образовательной и воспитательной работы для использования в школах к следующему учебному году. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с педагогами Удмуртии в понедельник.

15 июня Госдума приняла законопроект, направленный в том числе на возможность школ не разрабатывать отдельную учебно-методическую документацию, а применять примерные программы образовательной и воспитательной работы. Речь идет о применении примерного учебного плана или календарного учебного графика, а также применении примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

"Благодаря этому закону у учителя есть возможность работать по той программе, которую будет разрабатывать министерство просвещения. Мы эти программы сейчас завершаем, до конца этого учебного года, и со следующего учебного года каждый учитель сможет посмотреть нашу программу, там все будет расписано и по часам, и по темам, и работать по ней, не разрабатывая свою программу", - сказал Кравцов.

Он заметил, что благодаря программам Минпросвещения школам можно будет не разрабатывать собственные, а учителя смогут работать в едином образовательном пространстве. "Можно так же, как и раньше, работать по своим программам, по своим программам воспитания и учебным, каждый решает сам. Но никто не заставит учителя, если учитель считает, что нужно работать по программе министерства, работать по какой-то другой программе и разрабатывать свою", - сказал Кравцов.