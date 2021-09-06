Ученые МЧС предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила на юге России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество комаров, переносящих лихорадку Западного Нила, может увеличиться на юге России в сентябре - октябре из-за высокой температуры и влажности. Об этом сообщили в понедельник во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"В сентябре - октябре текущего года на юге европейской части РФ из-за высокой температуры и влажности воздуха прогнозируется увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила", - сказали в институте.

Исполняющий обязанности начальника ВНИИ Владимир Мошков добавил, что лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием, которое может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, в худшем случае привести его к гибели. "Летальность составляет до 14%. Так, в 2010 году в результате эпидемической вспышки этой лихорадки только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания людей", - сказал он.

В связи с данным прогнозом специалисты рекомендуют органам местного самоуправления совместно с другими органами РСЧС регионов, в которых регистрировались случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, организовать и провести профилактические мероприятия для сохранения здоровья людей.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, а также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.