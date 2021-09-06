В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% умерших составляют мужчины. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения", - сказала она, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

Голикова добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". Состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.