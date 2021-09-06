Каждый седьмой работающий россиянин занят в сфере с вредными условиями труда

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Около 10 млн из 72 млн трудоустроенных россиян работают в сферах с вредными условиями труда, заявил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день в Российской Федерации 72 млн рабочих мест, то есть трудятся 72 млн человек. Порядка 10 млн из них работают в сферах с вредными условиями", - сказал министр на Всероссийской неделе охраны труда.

По словам министра, 44% граждан до 30 лет хотят сменить сферу работы. "Это лишний раз подчеркивает, что условия охраны труда, социально ответственная политика работодателя по отношению к работнику выходят на первый план", - отметил Котяков.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". Состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.