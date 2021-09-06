Памятники, посвященные блокаде Ленинграда, планируется создать в Ашхабаде и Ташкенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Монументы, связанные с памятью о блокаде Ленинграда, могут появиться в Ашхабаде и Ташкенте. Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, о проработке этого вопроса с партнерами в Туркмении и Узбекистане рассказал в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В январе прошлого года состоялось значимое для всего мира событие. В Иерусалиме при участии президента России, президента и премьер-министра Израиля был открыт монумент "Свеча памяти". Памятная плита недавно установлена в Манчестере. Ранее в Киргизии и Армении были открыты памятники детям блокады. В годы войны эти республики приняли эвакуированных ленинградцев. Вместе с партнерами сейчас прорабатываем создание блокадных монументов в Ашхабаде и Ташкенте", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга.

Беглов напомнил, что 8 сентября город отметит 80 лет с начала ленинградской блокады.

В пресс-службе Смольного также сообщили, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества Санкт-Петербурга с другими странами. Губернатор отметил, что торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество Петербурга с разными странами не останавливалось даже во время ограничений из-за пандемии.