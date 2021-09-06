Трутнев предложил создать музей под открытым небом на курильском острове Шумшу

ТАСС, 6 сентября. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил создать музей под открытым небом на острове Шумшу (Курильские острова), где в 1945 году произошел решающий бой в ходе всей Курильской десантной операции во время Второй мировой войны. Об этом он рассказал по итогам VI Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это просто пока желание. Я очень хочу, чтобы на Шумшу возник музей под открытым небом. [Там] были кровопролитные бои, остров до сих пор усеян разбитой техникой, разорванными в клочья самолетами. И это все потихонечку прорастает травой, разворовывается "черными" копателями, и просто эта страница истории потихонечку пропадает. Это неправильно, такие моменты истории не должны зарастать травой, не должны ржаветь и разваливаться со временем, эту страницу надо оставить в истории Российской Федерации", - сказал Трутнев.

Он отметил, что на этот проект нужны "не такие уж большие деньги". "Я думаю, мы их сможем найти в программе развития Дальнего Востока. Сейчас попросим концепцию развития этого музея создать, с [губернатором Сахалинской области] Валерием Игоревичем Лимаренко посоветуемся", - сказал Трутнев.

Остров Шумшу был северной цитаделью японских войск на Курильских островах и считался неприступным. Высадка советских десантников на Шумшу в августе 1945 года стала решающим событием в ходе всей Курильской десантной операции. Успешные действия советских войск на острове Сахалин создали благоприятные условия для освобождения всей Курильской гряды.

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.