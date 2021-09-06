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Число несчастных случаев на производстве сократилось на 19,1% в 2020 году

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями снизилось на 11,8%

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на производстве сократилось на 19,1% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Есть смысл привести данные 2020 года по сравнению с 2019-м - общее количество несчастных случаев на производстве снизилось на 19,1%, количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями тоже снизилось на 11,8%. Это хорошие показатели, но мы должны иметь еще более амбициозные задачи", - сказала она на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках недели состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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