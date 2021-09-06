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Пандемия COVID-19

Эксперт: COVID-19 в России отступит не ранее чем через полтора года

Страну ожидает новая волна коронавирусной инфекции, считает инфекционист Евгений Тимаков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россию ожидает новая, четвертая, волна коронавирусной инфекции, а сам вирус не отступит в ближайшие полтора-два года. Таким мнением поделился главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире Первого канала в понедельник.

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"У нас уже было три волны коронавирусной инфекции, будет еще. Будет подъем и осенью, и весной. <…> Выдохнуть мы сможем только года через полтора-два, но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе", - сказал он.

Тимаков также отметил, что в России 80-90% населения уже имели контакт с коронавирусной инфекцией.

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