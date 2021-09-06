Потепление до плюс 18-22 градусов ожидается в Центральной России с 8 сентября

ТАСС, 6 сентября. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в среднем на 4-6 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с 8 сентября, местами возможны дожди. Так, в Брянской, Курской, Смоленской, Тульской и некоторых других областей воздух прогреется до плюс 18-22 градусов, в Воронежской области в четверг ожидается около плюс 25 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе после похолодания 5 и 6 сентября в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 25 градусов. "Начинается постепенный подъем температуры, и к 9 сентября потеплеет до плюс 20-25 градусов по области, ночью будет плюс 4-10 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается", - сказал Гусев.

Потепление в среднем на 4-6 градусов - до плюс 18-21 градуса - с 8 сентября также прогнозируется в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. В этих регионах установится облачная погода, осадки ожидаются преимущественно в четверг. "Предстоящей ночью местами могут быть заморозки, завтра днем и ночью местами небольшой дождь, температура днем - до плюс 17 градусов. 8 сентября тоже переменная облачность без существенных осадков, температура ночью - плюс 4-9 градусов, днем - до 21 градуса", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, где в понедельник днем воздух прогрелся до плюс 11-14 градусов, с 8 сентября температура повысится до плюс 18-19 градусов. "7 сентября температура воздуха ночью - плюс 1-6 градусов, местами - минус 1 градус, днем - плюс 9-14 градусов. 8 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха ночью - плюс 5-10 градусов, днем - до плюс 18 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.