Лавров отметил важность самостоятельного мышления у молодежи в эпоху фейков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал развивать самостоятельное критическое мышление у молодежи в эпоху цифровизации и обилия фейковой информации.

"Вещь, которую необходимо поощрять - это умение самостоятельно мыслить. Это принципиально важно, но это, безусловно, сопряжено с огромными трудностями, которых раньше не было и которые связаны с обилием информации, в том числе и огромного количества фейковой информации, особенно в социальных сетях, где любит проводить время большое количество наших молодых людей", - сообщил он журналистам в понедельник по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Министр отметил, что в таком интересе молодого поколения к интернету "нет ничего зазорного", но главное, научить молодежь "отличать правду от лжи". "Для этого нужно помимо блогов все-таки выходить в реальную жизнь и общаться со сверстниками, с представителями различных профессией", - подчеркнул он.

Лавров также рассказал, что регулярно следит за тенденциями в блогосфере. "Есть аудитория достаточно многочисленная, но все-таки это малая толика наших граждан, которая живет в этих блогах и, увидев какой-либо негатив, тут же начинает его разносить", - отметил он.

По словам Лаврова, есть люди, которые ждут любой информации о действиях власти и стремятся тут же подвергнуть их критике. При этом любой "мало-мальски развитый человек" осознает, что невозможно судить о своей стране только по тому, что о ней пишут в блогах за границей. "У нас некоторые наши оппозиционеры, которые уехали, оттуда считают возможным [критиковать] <…>. У американцев это исключено, какой бы ты ни был характером своим, как бы ты внутри себя не относился к тому, что происходит - может, работа не нравится, может быть, еще что-то не нравится - никто. Они там будут у себя митинговать, ходить с какими-то плакатами, но из-за границы поливать свою страну грязью американец не будет никогда", - подчеркнул глава МИД.