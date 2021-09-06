Сервис для продления QR-кодов в Москве для ревакцинированных запустят через неделю

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сервис для продления QR-кодов для тех, кто прошел ревакцинацию от COVID-19, заработает в Москве через неделю. Об этом сообщили в понедельник журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с новой инфекцией.

"Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной", - сказали в штабе.

Там напомнили, что изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истекшим сроком на сегодня нет. Информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов.

После создания QR-код сразу же приходит в СМС (в случае, если человек оставлял номер телефона), становится доступен в электронной медицинской карте, также получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru. Такой код используется при посещении мероприятий и учреждений, если это является обязательным условиям для доступа, например на концерты, выставки и иные события.

"Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных", - добавили в штабе.

Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно - все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений.