Власти Чебоксар планируют расширить зону платной парковки в городе

ЧЕБОКСАРЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Чебоксар намерены расширить зону платных стоянок на загруженных территориях города. До 1 декабря с учетом мнения горожан специалисты обследуют 45 новых площадок под размещение платных парковок, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"В сентябре проведем анализ загруженности парковок на территории города, специалисты обследуют 45 площадок, в том числе парковочные места возле "МТВ-Центра", ТЦ "Меридиан" и ТЦ "Шупашкар". До 1 декабря с учетом мнения горожан сможем организовывать новые платные стоянки в местах повышенной концентрации транспортных средств", - цитирует пресс-служба слова председателя Горкоимущества Чебоксар Юрия Васильева.

Сейчас платные парковки в городе работают по 25 адресам и вмещают 774 машин. Припарковать автомобиль можно с 08:00 до 18:00 на один час бесплатно, после чего первые два часа обойдутся в 10 рублей за час, а более двух часов будут стоить 30 рублей за час. Если стоянка не будет оплачена в течение суток, то автомобилистам придет штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

"Цель внедрения платных стоянок - увеличить пропускную способность дорог, снизить количество автомобилей, особенно в центральной части города, повысить комфорт передвижения на общественном транспорте. Конечно же, связанные с платными парковками решения принимаем с учетом мнения граждан, позиции экспертов. По пожеланиям чебоксарцев мы увеличили время бесплатной стоянки с 15 минут до 1 часа. В дальнейшем все изменения будем вносить после голосования на портале "Открытый город" - это действенный механизм учета мнения горожан, и мы призываем всех активнее в этом участвовать", - приводит пресс-служба слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.