Лавров призвал вернуть Ногинску название Богородск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга выразил надежду на то, что городу Ногинску, в котором прошло детство главы МИД, вернут его историческое имя Богородск.

Отвечая на вопрос о том, что значит для него родина, Лавров отметил: "Это родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников. Это, конечно, отчий дом". "Я детство провел под Москвой. Есть такой город Ногинск, который раньше назывался Богородск. И я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. И вроде бы руководство Московской области получает пожелания на сей счет. Может быть, это сработает", - подчеркнул министр .

По словам Лаврова, желание прикоснуться к истории - это тоже ощущение родины. Министр рассказал, что в Ногинске у него похоронены дедушка, бабушка и их родители. "Я приехал в Москву, когда мне было лет десять, в третьем классе. Но каждые выходные ездил туда. К сожалению, дом сгорел, и сейчас мы с моими родственниками усилия объединяем, выкупили участок и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать нам об этом", - поделился глава МИД РФ на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

Министр также отметил, что такие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории во всех ее измерениях. "К истории своей семьи, истории своей деревни, своего города, своей страны. Страна складывается из мелких историй, из разных летописей и из разных географических локаций", - заключил глава российского дипведомства.